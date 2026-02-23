Строительство ТЭЦ за 215 млрд тенге в Кызылорде было на грани срыва
В Кызылорде мерами прокурорского реагирования удалось предотвратить срыв крупного инвестиционного проекта стоимостью 215 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
ТОО «Aksa Energy Qyzylorda» реализует строительство теплоэлектростанции мощностью 240 МВт — одного из крупнейших энергетических проектов страны с участием иностранного инвестора. В рамках проекта планируется создание 150 новых рабочих мест.
Реализация проекта столкнулась с трудностями по заключению инвестиционного контракта из-за отсутствия полного пакета технической документации на оборудование до момента его фактической поставки.
Благодаря мерам прокурорского реагирования контракт был подписан, устранены риски срыва сроков, а также урегулированы 6 проблемных вопросов, возникавших в процессе реализации проекта.
Принятые меры обеспечили запуск стратегически важного энергетического объекта в установленные сроки, способствуя развитию региональной инфраструктуры и созданию рабочих мест.
Прокуратура Кызылординской области продолжает работать по защите прав инвесторов и сопровождению инвестиционных проектов на территории региона.
