  • 23 Января, 17:49

Строительство трех аэропортов завершат в этом году в Казахстане

Сегодня, 17:22
Фото: t.me/kolikpress

В Казахстане в этом году планируется завершить строительство новых аэропортов в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Общественной палаты при Мажилисе сообщила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева.

"В соответствии с поручением Главы государства в текущем году будет завершено строительство аэропортов в населённых пунктах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке", — заявила она.

По словам Салтанат Томпиевой, в 2025 году в сфере гражданской авиации активно велась работа по цифровизации. В настоящее время система биометрической идентификации пассажиров применяется в тестовом режиме на внутренних рейсах.

"На сегодняшний день система биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме используется на внутренних рейсах. Внедрение данной системы осуществляется в аэропорту Астаны. К слову, в аэропортах Алматы и Астаны установлено восемь автоматизированных систем паспортного контроля. В 2026 году такие системы будут внедрены в аэропортах Шымкента, Актау, Актобе и Павлодара", — сообщила председатель комитета.

Глава комитета подчеркнула, что развитие авиационной отрасли охватывает не только крупные транспортные узлы, но и туристические направления.

"В 2025 году в аэропорту Актау был проведён капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек, в аэропорту Астаны выполнен ремонт взлётно-посадочной полосы, а реконструкция терминала аэропорта Балхаша полностью завершена. В 2026 году планируется запуск ряда крупных инфраструктурных проектов, включая модернизацию терминала внутренних рейсов аэропорта Алматы, начало строительства нового терминала аэропорта Атырау, капитальный ремонт перрона аэропорта Актау, реконструкцию аэродрома аэропорта Павлодара, а также строительство вторых взлётно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента", — отметила Салтанат Томпиева.

