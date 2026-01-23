В Казахстане в этом году планируется завершить строительство новых аэропортов в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Общественной палаты при Мажилисе сообщила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева.

"В соответствии с поручением Главы государства в текущем году будет завершено строительство аэропортов в населённых пунктах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке", — заявила она.

По словам Салтанат Томпиевой, в 2025 году в сфере гражданской авиации активно велась работа по цифровизации. В настоящее время система биометрической идентификации пассажиров применяется в тестовом режиме на внутренних рейсах.

"На сегодняшний день система биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме используется на внутренних рейсах. Внедрение данной системы осуществляется в аэропорту Астаны. К слову, в аэропортах Алматы и Астаны установлено восемь автоматизированных систем паспортного контроля. В 2026 году такие системы будут внедрены в аэропортах Шымкента, Актау, Актобе и Павлодара", — сообщила председатель комитета.

Глава комитета подчеркнула, что развитие авиационной отрасли охватывает не только крупные транспортные узлы, но и туристические направления.