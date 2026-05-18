Стройка в Казахстане набирает темпы: область Улытау впереди, Астана отстает
За январь–апрель 2026 года объем строительных работ в Казахстане превысил 1,7 трлн тенге. Рост обеспечили инфраструктурные проекты, дорожное строительство и активность в регионах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане по итогам первых четырёх месяцев 2026 года зафиксирован устойчивый рост строительной активности. Объем выполненных работ достиг 1 739,5 млрд тенге, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.kz.
Ключевым фактором роста стало увеличение объёмов строительства и ремонта инженерных сооружений - их показатель вырос сразу на 41,2%. Это говорит о значительном расширении инфраструктурных проектов в стране.
Основной упор - на дороги и инфраструктуру
Наибольшую долю в структуре строительных работ занимают транспортные и инфраструктурные проекты.
Так, на строительство автомобильных и железных дорог, а также метро приходится 26,4% общего объема.
Среди других направлений:
- возведение нежилых зданий - 21,2%;
- строительство жилых домов - 11,3%.
Таким образом, рынок демонстрирует баланс между развитием инфраструктуры и жилищного строительства, при этом приоритет остается за крупными проектами.
Рост зафиксирован почти во всех регионах
Положительная динамика наблюдается в 19 регионах страны, что свидетельствует о широком охвате строительной активности.
Наиболее высокий рост отмечен:
- в области Ұлытау - в 3,7 раза;
- в Кызылординской области - на 27,5%;
- в Жамбылской - на 27,3%;
- в Павлодарской - на 27,2%;
- в Западно-Казахстанской - на 17%;
- в Актюбинской - на 13,1%;
- в Восточно-Казахстанской - на 12,7%.
Среди крупных городов лидируют Шымкент (+33%) и Алматы (+17%), где продолжается активное развитие городской инфраструктуры и жилищного фонда.
Жилищное строительство растет
Общая площадь введённых в эксплуатацию объектов составила 6 334,1 тыс. кв. м.
Из них на жилой фонд приходится 5 122,1 тыс. кв. м, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Структура жилья выглядит следующим образом:
- 3 464,1 тыс. кв. м - многоквартирные дома;
- 1 645,9 тыс. кв. м - индивидуальное жилищное строительство.
Примечательно, что основную роль в строительстве жилья продолжает играть частный сектор - на него приходится 96,7% введённого жилья. При этом население самостоятельно построило 1 717,6 тыс. кв. м.
Социальная инфраструктура
Наряду с жильём развивается и социальная инфраструктура.
С начала года в Казахстане введены в эксплуатацию:
- 21 школа на 11 280 ученических мест;
- 17 детских садов на 1 717 мест;
- 2 амбулаторно-поликлинических центра с пропускной способностью 65 посещений в смену.
Это свидетельствует о том, что строительный рост сопровождается развитием объектов образования и здравоохранения.
В целом динамика показывает, что строительная отрасль Казахстана находится в фазе активного роста. Увеличение объемов работ, расширение инфраструктурных проектов и высокая роль частных инвестиций формируют устойчивую основу для дальнейшего развития сектора.
Эксперты отмечают, что при сохранении текущих темпов можно ожидать дальнейшего роста как в жилищном строительстве, так и в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры страны.
Ранее Бюро национальной статистики публиковали информацию об активности на рынке недвижимости. Количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 23,4% по сравнению с мартом, передает BAQ.kz со ссылкой на Бюро национальной статитстики. Всего в апреле было зарегистрировано 35 154 сделки против 28 493 месяцем ранее. Наибольшая активность традиционно наблюдается в крупнейших городах страны. Лидером остается Алматы с 6 498 сделками, следом идет Астана - 6 193 сделки. В тройку также вошла Карагандинская область с показателем 2 841 сделка.
Самое читаемое
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ
- Президент Токаев провел телефонные переговоры с лидерами ряда государств