Стройка в Казахстане набирает темпы: область Улытау впереди, Астана отстает

В Казахстане по итогам первых четырёх месяцев 2026 года зафиксирован устойчивый рост строительной активности. Объем выполненных работ достиг 1 739,5 млрд тенге, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.kz.

Ключевым фактором роста стало увеличение объёмов строительства и ремонта инженерных сооружений - их показатель вырос сразу на 41,2%. Это говорит о значительном расширении инфраструктурных проектов в стране.

Основной упор - на дороги и инфраструктуру

Наибольшую долю в структуре строительных работ занимают транспортные и инфраструктурные проекты.

Так, на строительство автомобильных и железных дорог, а также метро приходится 26,4% общего объема.

Среди других направлений:

возведение нежилых зданий - 21,2%;

строительство жилых домов - 11,3%.

Таким образом, рынок демонстрирует баланс между развитием инфраструктуры и жилищного строительства, при этом приоритет остается за крупными проектами.

Рост зафиксирован почти во всех регионах

Положительная динамика наблюдается в 19 регионах страны, что свидетельствует о широком охвате строительной активности.

Наиболее высокий рост отмечен:

в области Ұлытау - в 3,7 раза;

в Кызылординской области - на 27,5%;

в Жамбылской - на 27,3%;

в Павлодарской - на 27,2%;

в Западно-Казахстанской - на 17%;

в Актюбинской - на 13,1%;

в Восточно-Казахстанской - на 12,7%.

Среди крупных городов лидируют Шымкент (+33%) и Алматы (+17%), где продолжается активное развитие городской инфраструктуры и жилищного фонда.

Жилищное строительство растет

Общая площадь введённых в эксплуатацию объектов составила 6 334,1 тыс. кв. м.

Из них на жилой фонд приходится 5 122,1 тыс. кв. м, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Структура жилья выглядит следующим образом:

3 464,1 тыс. кв. м - многоквартирные дома;

1 645,9 тыс. кв. м - индивидуальное жилищное строительство.

Примечательно, что основную роль в строительстве жилья продолжает играть частный сектор - на него приходится 96,7% введённого жилья. При этом население самостоятельно построило 1 717,6 тыс. кв. м.

Социальная инфраструктура

Наряду с жильём развивается и социальная инфраструктура.

С начала года в Казахстане введены в эксплуатацию:

21 школа на 11 280 ученических мест;

17 детских садов на 1 717 мест;

2 амбулаторно-поликлинических центра с пропускной способностью 65 посещений в смену.

Это свидетельствует о том, что строительный рост сопровождается развитием объектов образования и здравоохранения.

В целом динамика показывает, что строительная отрасль Казахстана находится в фазе активного роста. Увеличение объемов работ, расширение инфраструктурных проектов и высокая роль частных инвестиций формируют устойчивую основу для дальнейшего развития сектора.

Эксперты отмечают, что при сохранении текущих темпов можно ожидать дальнейшего роста как в жилищном строительстве, так и в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры страны.

Ранее Бюро национальной статистики публиковали информацию об активности на рынке недвижимости. Количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 23,4% по сравнению с мартом, передает BAQ.kz со ссылкой на Бюро национальной статитстики. Всего в апреле было зарегистрировано 35 154 сделки против 28 493 месяцем ранее. Наибольшая активность традиционно наблюдается в крупнейших городах страны. Лидером остается Алматы с 6 498 сделками, следом идет Астана - 6 193 сделки. В тройку также вошла Карагандинская область с показателем 2 841 сделка.