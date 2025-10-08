В сейсмоопасных зонах будет запрещено строительство. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, представляя в первом чтении проект Строительного кодекса, передает BAQ.KZ.

Депутат Бақытжан Базарбек задал вопрос министру: "Будем ли мы запрещать строить на тектонических разломах и будем ли запрещать строить в селе- и оползнеопасных зонах?"

Министр ответил: "Если это опасно, конечно же, мы там строить не будем. Мы готовы рассмотреть ваши предложения ко второму чтению. Если потребуется внести дополнительные поправки — давайте их изучим".

По словам депутата, из существующих в Алматы двадцати семи тектонических разломов с первого по тринадцатый уже полностью застроены многоквартирными жилыми домами.

"Люди даже не знают, где они живут. К примеру, сорокаэтажная башня "Rams" строится прямо на шестом диагональном тектоническом разломе верхнечетвертичного времени шириной в сто метров", - сказал депутат.

Министр ответил, что в настоящее время внедряются различные механизмы обеспечения сейсмической безопасности, включая применение сейсмоизолирующих систем, а также проведение оценки сейсмической опасности и риска. По его словам, благодаря депутатским инициативам вводится и механизм паспортизации объектов, ответственность за который должны нести местные исполнительные органы. Это позволит определять уровень сейсмического риска для каждого здания.

Министр отметил, что по предложению депутатов карты сейсмического микрозонирования станут обязательными при разработке проектов детальной планировки, генеральных и детальных планов. Такие карты уже разрабатываются институтами МЧС, в частности в Алматы, и применяются на практике. В дальнейшем данные карты будут учитываться при подготовке проектно-сметной документации и выдаче исходных данных.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока подобные карты есть не во всех регионах страны. В этой связи рассматривается возможность введения переходного периода, после чего строительство должно вестись исключительно с учётом карт сейсмического микрозонирования.