Строительство ветровой электростанции стартовало в Карагандинской области

В Карагандинской области началось строительство крупной ветровой электростанции, передает BAQ.kz.

Проект реализует Самрук-Энерго. Мощность будущей станции составит 500 МВт.

Церемония закладки памятной капсулы прошла с участием руководства компании, представителей местных властей и инвесторов.

Отмечается, что проект реализуется совместно с China Energy International Group и направлен на развитие "зелёной" энергетики.

"Новая станция обеспечит регион устойчивой энергией и придаст импульс дальнейшему развитию области", - отметил председатель правления Самрук-Қазына Нурлан Жакупов.

По его словам, запуск проекта символизирует развитие современной энергетики в стране.

Общий объём инвестиций составит около 600 млн долларов.

Ожидается, что станция будет вырабатывать до 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.