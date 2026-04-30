Строительство ветровой электростанции стартовало в Карагандинской области
Проект мощностью 500 МВт реализуется с участием иностранных партнёров.
В Карагандинской области началось строительство крупной ветровой электростанции, передает BAQ.kz.
Проект реализует Самрук-Энерго. Мощность будущей станции составит 500 МВт.
Церемония закладки памятной капсулы прошла с участием руководства компании, представителей местных властей и инвесторов.
Отмечается, что проект реализуется совместно с China Energy International Group и направлен на развитие "зелёной" энергетики.
"Новая станция обеспечит регион устойчивой энергией и придаст импульс дальнейшему развитию области", - отметил председатель правления Самрук-Қазына Нурлан Жакупов.
По его словам, запуск проекта символизирует развитие современной энергетики в стране.
Общий объём инвестиций составит около 600 млн долларов.
Ожидается, что станция будет вырабатывать до 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.