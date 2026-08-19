Строительство выросло в 18 регионах Казахстана: кто оказался в лидерах

Объем строительных работ в Казахстане за январь–июль 2026 года достиг 5,1 трлн тенге. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Почти четверть всех работ пришлась на строительство автомобильных и железных дорог, а также метро – 24,7%. Еще 21,4% составило строительство нежилых зданий, 13,4% – жилых домов.

Основной объем работ выполнили частные строительные компании – 90,1%. На иностранные организации пришлось 9,2%, на государственные – всего 0,7%.

Где строительство растет быстрее всего

Рост зафиксирован в 18 регионах страны. Сильнее всего объемы увеличились в области Улытау – в три раза.

В Кызылординской области рост составил 34,9%, Павлодарской – 32%, Атырауской – 27,9%, Туркестанской – 25,7%. В Алматы объем строительных работ увеличился на 23,3%.

Сколько жилья построили

За семь месяцев в Казахстане ввели в эксплуатацию 9,7 млн квадратных метров жилья – на 3,9% больше, чем годом ранее.

Из них 6,5 млн квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, около 3,2 млн – на индивидуальное жилье. Более 95% всего жилья построили частные застройщики.

Кроме того, с начала года в стране открыли 32 школы на 18 090 мест и 32 дошкольные организации на 4 207 мест.

В сфере здравоохранения введены шесть амбулаторно-поликлинических объектов, а также пристройка к больнице на 120 коек.