Стоимость проекта "Дарбаза – Мактаарал" составляет 162 млрд тенге. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передает BAQ.KZ.

"Проект будет полностью реализован в следующем году. Его стоимость составляет 162 млрд тенге. Он реализуется за счёт займа, привлечённого АО "Қазақстан темір жолы", а также кредитов двух международных финансовых институтов – АБИИ и ЕБРР", - сказал вице-министр.

По его словам, данный проект является очень важным, поскольку в направлении Центральной Азии сейчас значительно вырос объем перевозок, и от ввода линии ожидается увеличение пропускной способности до 20 млн тонн дополнительных грузов.

Кроме того, он отметил серьезный социальный эффект от реализации проекта. В настоящее время Мактааральский район не имеет прямого железнодорожного сообщения с областным центром, и новая линия будет иметь большое значение для жителей региона, обеспечив прямое сообщение между областным центром и районом.

Средства из республиканского бюджета на этот проект не предусмотрены.