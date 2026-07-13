Строительство железной дороги «Бахты – Аягоз» ускорят

Строительство новой железнодорожной линии "Бахты – Аягоз" выходит на новый этап.



Руководство КТЖ поручило увеличить объем укладки пути в этом году, а ход реализации одного из крупнейших транспортных проектов страны взяло на особый контроль.

Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Бауыржан Урынбасаров во время рабочей поездки проверил, как продвигается строительство новой железнодорожной линии "Бахты – Аягоз".

На совещании с руководителями проекта, подрядчиками и представителями технического надзора обсудили темпы строительства, обеспеченность техникой, кадрами и материалами. Отдельное внимание уделили качеству работ, а также соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда.

Строительство идет сразу на всех участках будущей магистрали. Уже выполнено около 20 миллионов кубометров земляных работ – это более половины (51%) от общего объема. Полностью завершить этот этап планируется в октябре.

Параллельно продолжается строительство искусственных сооружений. Вдоль новой линии возводятся 47 мостов, 317 водопропускных труб и 18 скотопрогонов.

Одним из ключевых решений стало увеличение объема укладки железнодорожного пути. Если первоначально в этом году планировалось проложить 50 километров рельсов, то теперь задача увеличена до 70 километров.

Сегодня на строительстве работают 1 356 специалистов и 856 единиц техники. Для сотрудников созданы необходимые условия – построены четыре вахтовых городка: Ай, Шолпан, Урджар и Бахты.

В реализации проекта активно участвуют казахстанские производители. Рельсы поставляет Актюбинский рельсобалочный завод, стрелочные переводы – завод "Проммашкомплект", железобетонные шпалы и рельсовые скрепления выпускает компания "Магнетик". Железобетонные конструкции производятся непосредственно на месте совместно с АЗМК, а цемент поставляет семейское ТОО "Шарцем".

По итогам инспекции Бауыржан Урынбасаров поручил не допустить отставания от графика, ускорить темпы строительства и обеспечить высокое качество всех работ.

Железнодорожная линия "Бахты – Аягоз" протяженностью 303 километра станет третьим железнодорожным переходом между Казахстаном и Китаем. После ввода магистрали в эксплуатацию пропускная способность транспортного коридора вырастет до 25 миллионов тонн грузов в год, что откроет новые возможности для развития транзитного потенциала страны.