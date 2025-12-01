В Житикаринском районе государству удалось вернуть более 100 млн тенге после проведения прокурорской проверки в сфере реализации бюджетных проектов, передает BAQ.KZ.

Надзорные органы выявили, что подрядная организация, получившая крупный аванс, не выполнила свои обязательства, а уполномоченный госорган не предпринял своевременных мер для возврата средств.

Установлено, что в 2022 году Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Житикаринского района заключил договор с ТОО "Теплоэнергострой" на выполнение строительно-монтажных работ по проекту водоснабжения села Чайковское стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчику был перечислен аванс в размере 107,4 млн тенге, застрахованный в страховой компании "Freedom Finance Insurance".

Однако подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы, объём невыполненных обязательств превысил 338 млн тенге. Аванс также не был освоен, и компания не вернула его добровольно. Страховая организация, в свою очередь, отказалась в добровольном порядке выплачивать страховое возмещение. Договор с подрядчиком был расторгнут.

Прокуратура обязала Отдел строительства обратиться в суд, и Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о взыскании со страховой компании 112 млн тенге. Эти средства уже поступили в государственный бюджет.

Ранее решением экономического суда Костанайской области ТОО "Теплоэнергострой" признано недобросовестным участником государственных закупок. В пользу государства с него также взыскана неустойка в размере 34 млн тенге. Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к ответственности.

Для завершения проекта заключён новый договор с ТОО "Story company Inc". Строительно-монтажные работы на объекте уже завершены, сейчас ведётся согласование технической документации.