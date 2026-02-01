  • 1 Февраля, 12:50

Фото: Скриншот видео

Возгорание строящегося моста произошло 31 января вечером. На место выехали пожарные, которым удалось предотвратить распростанение пламени, передает BAQ.KZ со ссылкой на irbistv.kz.

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что на место сразу прибыли пожарные расчёты. На тот момент горели утеплитель и деревянные элементы опалубки. 

Очаг возгорания находился на высоте порядка 30 метров над землёй, несмотря на это, пожарным удалось быстро взять возгорание под контроль и ликвидировать в кратчайшие сроки. 

"Огонь не получил развития и не распространился на всю конструкцию моста. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

 
 
 
 
 
