В области Абай завершено расследование в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и связанных с ним компаний, которые, по данным следствия, незаконно привлекали деньги граждан под видом участия в долевом строительстве, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

Проверка, проведённая департаментом АФМ, установила, что деятельность компании на протяжении двух лет велась с многочисленными нарушениями законодательства.

Следствие выяснило, что застройщик приступил к строительству жилых комплексов без каких-либо разрешительных документов, проектно-сметной документации, заключений государственной экспертизы и авторского надзора. Несмотря на это, компания активно привлекала средства граждан, размещая в интернете рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также предлагая беспроцентную рассрочку. Эти обещания позволили привлечь внимание десятков потенциальных дольщиков.

Однако фактический прогресс на стройплощадке оказался минимальным. Из шести запланированных башен жилого комплекса "Irtysh Riverside" был возведён лишь каркас одного здания. В октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" было привлечено к административной ответственности по трём статьям КоАП, включая незаконное строительство и осуществление предпринимательской деятельности без разрешений. Суд приостановил работы на объекте.

Несмотря на решения суда, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешного хода проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться, что позволило привлечь ещё больше покупателей. В итоге с 64 гражданами были заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1 млрд тенге.

Следствие также установило, что полученные деньги выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство. Для обеспечения возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков был наложен арест на имущество подозреваемых, включая две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей.

Организатор незаконной схемы помещён под стражу. Иная информация в рамках расследования не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.