Жители Астаны всё чаще жалуются на ночной шум - с начала 2025 года в столице зарегистрировано более 16 тысяч случаев нарушения тишины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Особенно тревожной выдалась первая половина июня: только за 20 дней месяца поступило свыше 3700 обращений.

Очередной вопиющий случай произошёл в полночь. В полицию обратились жители одного из жилых домов, обеспокоенные громкими звуками за окном - на стройке за их домом работала тяжёлая техника, не давая людям спать. Прибывшие на место сотрудники подтвердили факт нарушения режима тишины. Ответственное лицо было привлечено к административной ответственности.

В полиции напомнили, что в Казахстане законом установлен период тишины - с 22:00 до 09:00. Нарушение этих норм влечёт за собой штрафы, а в случае повторных нарушений - более серьёзные меры.

Правоохранители призвали граждан уважать право на отдых других и соблюдать общественный порядок, особенно в ночное время. В условиях большого города шум становится не только раздражающим фактором, но и угрозой здоровью и благополучию жителей.