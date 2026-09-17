За январь-август 2026 года объем строительных работ в Казахстане достиг 6,09 трлн теңге. Это на 15,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Самый заметный рост зафиксировали в области Улытау, где показатель увеличился в 2,9 раза, передает BAQ.KZ.

Рост в стране связан прежде всего со строительством и ремонтом сооружений. Объем таких работ увеличился на 20%.

Почти 89% всех строительных работ выполнили частные организации. На иностранные компании пришлось 10,6%, на государственные 0,8%.

На дороги пришлось больше четверти строительных работ

Самая большая доля пришлась на строительство автомобильных и железных дорог, метро. Это 25,5% общего объема.

Нежилые здания заняли 21,4%, жилые дома 12,8%.

Рост строительных работ зафиксировали в 18 регионах страны.

После Улытау самые высокие темпы показала Павлодарская область, где объем вырос на 41,4%. В Атырауской области рост составил 37,3%, в Кызылординской 26,9%, Туркестанской 23,5%.

В Костанайской области показатель увеличился на 21,4%, в области Абай на 20,6%, Восточно-Казахстанской на 20,4%.

Среди городов республиканского значения быстрее всего рос Алматы. Там объем строительных работ увеличился на 16,7%. В Шымкенте рост составил 13,9%, в Астане 13,4%.

В Западно-Казахстанской области объем вырос на 13,4%, в Мангистауской на 13,1%.

Снижение зафиксировали в двух регионах. В области Жетысу объем строительных работ сократился на 24,3%, в Карагандинской области на 21,4%.

В стране ввели более 11 млн квадратных метров жилья

За восемь месяцев общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 14,2 млн квадратных метров.

На жилье пришлось 11,33 млн квадратных метров. По сравнению с январем-августом 2025 года показатель вырос на 3,6%.

Из этого объема 7,5 млн квадратных метров составили многоквартирные дома, еще 3,78 млн квадратных метров индивидуальные.

Основную часть жилья сдали частные застройщики. На них пришлось 10,84 млн квадратных метров, или 95,7% всего введенного жилья.

Из этого объема население самостоятельно построило и ввело 3,99 млн квадратных метров.

Построили 36 школ и 33 детсада

С января по август в Казахстане ввели 36 общеобразовательных школ на 19 620 ученических мест.

За тот же период открылись 33 дошкольные организации на 4457 мест.

В сфере здравоохранения ввели шесть амбулаторно-поликлинических организаций, рассчитанных на 198 посещений в смену.

Еще одним новым объектом стала пристройка к больнице на 120 коек.