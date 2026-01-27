В Алматы приостановлено строительство нескольких жилых комплексов вблизи Международного аэропорта города. Нарушения выявлены в ходе рабочего объезда заместителя акима Алматы Бейбута Шаханова, передает BAQ.KZ.

Установлено, что строительство жилого комплекса Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации.

"В соответствии с требованиями законодательства в зоне подходов к аэродрому и в пределах охранной территории действуют ограничения по этажности. Все строящиеся объекты в данной зоне должны получать соответствующее согласование. В противном случае строительство будет остановлено, вплоть до сноса", — заявил Бейбут Шаханов.

Также на строительной площадке ЖК Dream City Tech выявлено, что застройщик начал облицовку фасадов без согласования.

Заместитель акима подчеркнул, что архитектурный облик застройки в полицентре "Восточные ворота" должен строго соответствовать утвержденной единой концепции.

В связи с выявленными нарушениями принято решение о приостановлении всех строительных работ на указанных объектах до получения необходимых согласований и разрешений.