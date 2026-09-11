Стройку в индустриальной зоне Шымкента остановила бумажная волокита

Инвестор в Шымкенте получил гектар земли под строительство склада, но воспользоваться им не смог. Договоры на землю и на участие в индустриальной зоне остались неоформленными, передает BAQ.KZ.

Участок выделили ТОО «YUG PLASTIC KZ», которое строит производство в индустриальной зоне «Жұлдыз». Стоимость проекта 1,4 млрд тенге, компания обещает создать 100 рабочих мест.

Дополнительный гектар под склад готовой продукции ей отвели 22 апреля решением Регионального координационного совета «Бизнес Шымкент».

Оформить документы должна была управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік», но вовремя она этого не сделала. Без двух договоров, на деятельность в качестве участника зоны и на временное пользование землей, инвестор не мог двигаться дальше.

Ситуацию разобрала прокуратура Енбекшинского района в рамках сопровождения инвестиционных проектов. После ее вмешательства договоры оформили.

В надзорном органе заявили, что продолжат защищать права инвесторов и устранять административные барьеры.