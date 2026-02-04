По данным World Impact Media Organization, Казахстан укрепляет позиции среди наиболее динамично развивающихся экономик постсоветского пространства благодаря последовательному курсу на структурные реформы, диверсификацию промышленности и активное привлечение инвестиций. По итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта страны составил 6,5%, что позволило опередить большинство партнёров по СНГ, включая Россию, и существенно превзойти среднемировой показатель, оцениваемый на уровне около 3%, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Экономический рост носит системный характер и охватывает ключевые отрасли. Промышленное производство увеличилось на 7,4%, в том числе обрабатывающая промышленность – на 6,4%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в пищевой промышленности (8,1%), химическом секторе (9,8%), нефтепереработке (5,9%) и машиностроении (12,9%). Транспортный сектор показал рост на 20,4% за счёт увеличения грузопотоков и укрепления роли Казахстана как транзитного моста между Китаем и Европой. Строительная отрасль прибавила 15,9% на фоне реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов, торговля выросла на 8,9%, преимущественно за счёт оптового сегмента.

Текущий экономический цикл стал итогом десятилетней трансформации структуры экономики. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП увеличилась с 10,2% в 2014 году до 12,4% в 2024 году, тогда как доля добывающего сектора сократилась с 15,2% до 12%. За этот период объём производства в обрабатывающей промышленности вырос почти на 50%, демонстрируя среднегодовые темпы роста свыше 4%.

Особенно заметные изменения происходят в машиностроении. Производство легковых автомобилей увеличилось в четыре раза и в 2025 году достигло 159 тысяч единиц. Выпуск грузовиков, тракторов и зерноуборочных комбайнов вырос в несколько раз. Экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью увеличился с 18,4 млрд долларов в 2014 году до 28,8 млрд долларов в 2024 году, что свидетельствует о постепенном переходе от сырьевой модели к перерабатывающей.

В последние годы этот процесс внутри страны всё чаще описывается как "инвестиционный цикл" Президента Касым-Жомарта Токаева. Только в 2025 году в Казахстане были запущены новые производства автомобилей международных брендов, пассажирских железнодорожных вагонов, автокомпонентов, а также проект по локализации техники John Deere.

Параллельно крупные компании инвестируют в развитие редкоземельных металлов и цифровых технологий. Проекты Eurasian Resources Group позволят Казахстану выйти на позицию второго крупнейшего производителя галлия в мире, а технологии искусственного интеллекта всё активнее внедряются в производство, энергетику, логистику и системы промышленной безопасности.

Транснациональные корпорации в сегменте потребительских товаров также наращивают присутствие. PepsiCo инвестировала более 160 млн долларов в строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по производству снеков, интегрируя местных фермеров в свою цепочку поставок и планируя поэтапный переход на полностью локальное сырьё. Mars, ранее работавшая в стране как импортёр, готовится к строительству завода по выпуску кормов для домашних животных мощностью до 100 тысяч тонн в год. Объём инвестиций превысит 88,8 млрд тенге, или около 180 млн долларов.

По масштабам экономики Казахстан остаётся безусловным лидером региона. По данным Международного валютного фонда, в 2025 году объём ВВП страны достиг 319 млрд долларов, что позволило войти в число 50 крупнейших экономик мира. Для сравнения, ВВП Узбекистана оценивается в 159 млрд долларов, Азербайджана – примерно в 80 млрд долларов.

Инвестиционная динамика также укрепляет эти позиции. Согласно данным ЭСКАТО ООН, в 2025 году Казахстан привлёк почти 19 млрд долларов инвестиций в greenfield-проекты, что составляет 89% всех таких инвестиций в регионе Северной и Центральной Азии. Инвестиционная политика на 2024–2029 годы ориентирована на адресную поддержку приоритетных отраслей, включая логистику, энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и цифровые сервисы.

Ключевую роль в сопровождении инвесторов играет Инвестиционный штаб при Правительстве, работающий в формате "одного окна" для ускоренного решения вопросов бизнеса. К осени 2025 года при его поддержке было реализовано более 210 проектов общей стоимостью около 113 млрд долларов.

Наряду с индустриальной политикой государство делает ставку на развитие человеческого капитала. Социальные расходы составят 39% бюджета на 2026 год, приоритетами остаются здравоохранение, образование и социальная поддержка. Такое сочетание макроэкономического роста, диверсификации и институциональной предсказуемости формирует для инвесторов новый образ Казахстана - не только как поставщика сырья, но и как полноценной индустриальной платформы региона.