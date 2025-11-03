Президент Финляндии Александр Стубб считает, что его американский коллега Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин могли бы провести новую встречу в ЮАР на полях саммита G20, передает BAQ.KZ.

Как сообщает финский портал Yle, об этом Стубб заявил на открытии Национальных курсов по обороне.

"Стубб предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Йоханнесбурге в ноябре", - говорится в сообщении.

Финский лидер подчеркнул, что война России продолжается, и Финляндия по-прежнему поддерживает Украину.

"Поддерживая Украину, мы многое получаем. Понимание Украиной особенностей современной войны дает нам очень много", - добавил он.

Также глава государства уделил особое внимание ядерному оружию.

"Мы вступили в новую ядерную эру, в которой, к сожалению, значение ядерного оружия растет", - заявил Стубб.

Он напомнил, что Трамп поручил испытать ядерное оружие в ответ на испытания России и Северной Кореи. Недавно НАТО также провело ежегодные учения.

Стубб также заявил, что национальная оборона Финляндии находится на хорошем уровне и постоянно развивается.