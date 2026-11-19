В области Улытау 77-летней женщине стало плохо посреди ночи. Она пыталась разбудить своих детей, стучала по стенам и полу, но родные крепко спали. Неожиданно на помощь пришёл сосед из другого подъезда, который услышал тревожные звуки и вызвал полицию, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Ночной стук, который услышал сосед

Около трёх часов ночи на номер «102» поступил звонок. Мужчина сообщил, что из многоэтажного дома доносятся звуки, похожие на женские крики о помощи. Однако определить, из какой именно квартиры они исходят, не смог.

На место прибыли участковые инспекторы Нуржан Чойбеков и Шынасыл Асилхан. Сначала они проверили квартиры в указанном подъезде, но за дверями стояла тишина.

Полицейские не прекратили поиски и вскоре выяснили, что звуки доносятся из соседнего подъезда. Обойдя дом снаружи, они заметили свет в окне квартиры на четвёртом этаже.

В квартиру пришлось проникать через балкон

На стук в дверь никто не отвечал. Опасаясь, что внутри кому-то нужна срочная помощь, участковые вызвали спасателей.

С помощью автолестницы сотрудники проникли в квартиру через балкон четвёртого этажа.

Внутри находилась 77-летняя женщина. Выяснилось, что ночью ей стало плохо. Она проснулась и попыталась позвать детей, но те крепко спали. Тогда пенсионерка начала стучать по стене и полу, надеясь привлечь внимание.

Родственники так и не услышали её, зато тревожные звуки заметил сосед, который сразу обратился в полицию.

«Поскольку дверь никто не открывал, мы предположили, что жизнь человека может быть в опасности, и приняли решение попасть в квартиру через балкон вместе со спасателями. Главное, что с бабушкой все в порядке», – рассказал участковый инспектор Нуржан Чойбеков.

Его коллега Шынасыл Асилхан поблагодарил бдительного соседа за своевременный звонок.

По данным полиции, сейчас жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.