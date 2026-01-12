В социальных сетях распростряется видео, на котором между студентом из Индии и местными парнями происходит конфликт. Парни пытаются выбить телефон из рук индийского студента, смеются над ним, а последний плачет.

В Департаменте полиции города Шымкента подтвердили, что 11 января на одном из рынков города Шымкента произошёл конфликт между иностранным гражданином и работниками охраны.

- В ходе проверки установлено, что указанный гражданин осуществлял видеосъёмку для размещения в социальных сетях, при этом включив громкую музыку и снимая продавцов без их согласия, чем создал неудобства участникам торговли. Ввиду языкового барьера замечания со стороны продавцов были восприняты не сразу. Ряд продавцов попросили прекратить видеозапись и убавить громкость, после чего обратились за помощью к охране рынка. В дальнейшем между сторонами произошёл словесный конфликт, переросший в нарушение общественного порядка, – сообщили в ДП г. Шымкента.

По информации полицейских, по данному факту правонарушители были задержаны и доставлены в органы полиции. В отношении них возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

Также со всеми участниками инцидента проведена профилактическая беседа, в том числе разъяснены требования законодательства о недопустимости съёмки без согласия и нарушения общественного порядка.