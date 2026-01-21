В Караганде суд вынес приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков. Расследование проводилось Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры, передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, один из студентов колледжа через мессенджер "Telegram" договорился с куратором о роли "курьера-закладчика" и "склада". Его обязанности включали получение наркотиков, их хранение, расфасовку, перевозку и размещение тайников на территории города. Ежедневно он совершал около 30 таких закладок.

Кроме того, студент организовал международную пересылку наркотиков из Таиланда, привлечя несовершеннолетнего дроппера за 400 тыс. тенге. При получении посылки виновный был задержан — изъято 909 граммов экстракта каннабиса.

Во время обыска в его доме обнаружили ещё 80 граммов наркотиков. Анализ телефона выявил, что ранее он разместил несколько закладок, по координатам которых изъято ещё 3,34 грамма экстракта каннабиса.

Суд приговорил студента к 15 годам лишения свободы.