В Китае состоялся международный чемпионат профессионального мастерства BRICS National Vocational Skills Championships, на котором казахстанский студент продемонстрировал выдающиеся результаты в сфере цифровых технологий, передает BAQ.KZ.

Студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлана Бекбосынова Габбас Сағыныш завоевал бронзовую медаль, заняв третье место в компетенции "Анализ и визуализация данных". Его успех стал одним из самых ярких достижений казахстанской команды, выступавшей на престижном международном уровне.

В чемпионате приняли участие 137 команд из девяти стран, включая Китай, Россию, Индию и государства Африки. Участники соревновались в различных направлениях — от IT и инженерии до энергетики и робототехники. Казахстанский студент успешно справился с серией сложных заданий, продемонстрировав высокий уровень подготовки и владение современными инструментами анализа данных.

По итогам соревнований штаб-квартира чемпионата пригласила Мангистауский энергетический колледж принять участие в международной конференции "Технологии и навыки будущего", где будут обсуждаться перспективы развития профессионального образования и цифровых компетенций. Кроме того, стороны планируют подписать меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс, один путь", что откроет новые возможности для обмена опытом и стажировок студентов за рубежом.