В Абайской области студент юридического факультета приговорён к пожизненному заключению за преступления против несовершеннолетних, передает BAQ.KZ

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес в закрытом заседании приговор в отношении студента юридического факультета Қ., 2004 года рождения. Он признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях в отношении малолетних лиц, совершённом в городе Семей в мае 2022 и январе 2025 годов в отношении детей 12 и 13 лет.

Государственный обвинитель потребовал для подсудимого пожизненного лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические и любые должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Законные представители потерпевших полностью поддержали обвинение. Сам Қ. вину не признал и просил об оправдании.

Суд признал его виновным и назначил пожизненное заключение с отбыванием наказания в учреждении строгой безопасности. Кроме того, осуждённому запрещено занимать педагогические должности пожизненно.