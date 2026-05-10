Студента в Астане арестовали за непристойное фото у Байтерека

В Астане суд назначил административный арест студенту, опубликовавшему в интернете фотографию непристойного характера, сделанную возле монумента Байтерек, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе суда столицы, нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. По данным материалов дела, 20-летний молодой человек сделал снимок с непристойным жестом на фоне одной из главных достопримечательностей города и разместил его в интернете.

Суд квалифицировал действия как мелкое хулиганство, указав, что они выражают явное неуважение к обществу и нарушают общепринятые нормы поведения.

В ходе заседания студент полностью признал свою вину и раскаялся. Доказательствами по делу стали опубликованное фото и собранные материалы.

С учётом характера правонарушения, а также личности обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

Постановление на данный момент не вступило в законную силу.