Студента в Астане арестовали за непристойное фото у Байтерека
Суд квалифицировал действия как мелкое хулиганство.
В Астане суд назначил административный арест студенту, опубликовавшему в интернете фотографию непристойного характера, сделанную возле монумента Байтерек, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе суда столицы, нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. По данным материалов дела, 20-летний молодой человек сделал снимок с непристойным жестом на фоне одной из главных достопримечательностей города и разместил его в интернете.
Суд квалифицировал действия как мелкое хулиганство, указав, что они выражают явное неуважение к обществу и нарушают общепринятые нормы поведения.
В ходе заседания студент полностью признал свою вину и раскаялся. Доказательствами по делу стали опубликованное фото и собранные материалы.
С учётом характера правонарушения, а также личности обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.
Постановление на данный момент не вступило в законную силу.