В Алматы водитель автомобиля Kia совершил наезд на 19-летнего пешехода. Как выяснилось, пострадавший оказался студентом военной кафедры, передаёт BAQ.KZ.

По данным полиции, дорожный инцидент произошёл 28 мая около 12:30 в Бостандыкском районе, на улице Байтурсынова.

По предварительным данным, молодой человек пересекал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП студент получил телесные повреждения.

На место прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.

Правоохранительные органы уточняют все обстоятельства аварии.