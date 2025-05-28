Студента военной кафедры сбили в Алматы
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
92Фото: скриншот из видео
В Алматы водитель автомобиля Kia совершил наезд на 19-летнего пешехода. Как выяснилось, пострадавший оказался студентом военной кафедры, передаёт BAQ.KZ.
По данным полиции, дорожный инцидент произошёл 28 мая около 12:30 в Бостандыкском районе, на улице Байтурсынова.
По предварительным данным, молодой человек пересекал дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП студент получил телесные повреждения.
На место прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.
Правоохранительные органы уточняют все обстоятельства аварии.
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