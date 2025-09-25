  • 25 Сентября, 14:35

Студентка колледжа в Атырау избила однокурсницу

Конфликт обернулся уголовным делом.

Сегодня, 12:19
Depositphotos Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
Фото: Depositphotos

В Атырау между учащимися одного из колледжей произошёл серьёзный конфликт, который закончился избиением, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона. Как сообщили в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Подозреваемая помещена в Центр адаптации несовершеннолетних, где с ней работают специалисты. Все участники конфликта будут поставлены на профилактический учёт, а материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Внимание также привлекла роль подростка, снявшего происходящее на видео и распространившего его в соцсетях. Ему будет дана правовая оценка за бездействие и несообщение в полицию. Напоминаем, что видеосъёмка противоправных действий без принятия мер — также может быть расценена как соучастие или безответственное поведение.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полиция призывает родителей и законных представителей проявлять бдительность и активное участие в жизни подростков.

"Призываем родителей строго контролировать досуг и поведение детей. Бездействие и равнодушие ведут к правонарушениям и трагедиям", — подчеркнули в пресс-службе.

