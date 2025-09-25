Студентка колледжа в Атырау избила однокурсницу
Конфликт обернулся уголовным делом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау между учащимися одного из колледжей произошёл серьёзный конфликт, который закончился избиением, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона. Как сообщили в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Подозреваемая помещена в Центр адаптации несовершеннолетних, где с ней работают специалисты. Все участники конфликта будут поставлены на профилактический учёт, а материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Внимание также привлекла роль подростка, снявшего происходящее на видео и распространившего его в соцсетях. Ему будет дана правовая оценка за бездействие и несообщение в полицию. Напоминаем, что видеосъёмка противоправных действий без принятия мер — также может быть расценена как соучастие или безответственное поведение.
Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Полиция призывает родителей и законных представителей проявлять бдительность и активное участие в жизни подростков.
"Призываем родителей строго контролировать досуг и поведение детей. Бездействие и равнодушие ведут к правонарушениям и трагедиям", — подчеркнули в пресс-службе.
Самое читаемое
- В Астане изменены маршруты более 20 автобусов
- Костанай ждет новое повышение тарифа на газ — как это повлияет на коммуналку?
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Рост НДС до 16%: как это повлияет на бюджет и бизнес