Студентка отсудила у отца алименты до окончания университета

Студентка первого курса из Жамбылской области через суд добилась выплаты алиментов от отца на период обучения в университете. Решение вынес Шуский районный суд. Девушка учится очно на платной основе в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова. После достижения 18 лет выплаты алиментов прекратились. По словам истца, из-за учебы на дневном отделении она не имеет постоянного дохода и возможности полноценно работать, при этом несет расходы на обучение, проживание и другие нужды.

Отец иск признал частично. Он заявил, что не отказывается помогать дочери, однако попросил учесть его финансовое и семейное положение. У мужчины второй брак, пятеро несовершеннолетних детей, постоянная работа и кредитные обязательства. Суд учел материальное положение обеих сторон, а также то, что родители несут равные обязанности по содержанию детей.

В итоге с отца взыскали алименты в размере 17 МРП ежемесячно на весь период обучения — до июля 2028 года. Решение уже вступило в законную силу.