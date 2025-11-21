В Уральске сотрудники департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали двух студенток местного колледжа, у которых обнаружили крупную партию наркотического вещества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Девушки попали в поле зрения оперативников управления по противодействию экстремизму во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При личной проверке у одной из задержанных в кармане верхней одежды нашли 25 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Пакет с содержимым был аккуратно упакован и готов для дальнейшего распространения. По предварительным данным, девушки действовали совместно и, вероятно, пытались заняться незаконным сбытом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, устанавливается происхождение порошка и круг возможных соучастников. Следственные действия продолжаются.

Полиция подчёркивает, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, караются строго. Правоохранители напоминают, что подобная деятельность разрушает жизни молодых людей и представляет серьёзную угрозу для общества, призывая граждан быть внимательными и сообщать о любых подозрительных фактах.