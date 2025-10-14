На брифинге в СЦК вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова заявила, что при реализации программы AI-Sana студенты будут проходить обучение по информационной безопасности в контексте использования искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

По её словам, базовые курсы программы включают модуль по управлению искусственным интеллектом, в рамках которого студентам объясняются риски неправомерного применения цифровых инструментов.

"В рамках базовых курсов мы даём основные навыки информационной безопасности. Мы понимаем, что с развитием инструментов ИИ растёт количество кейсов, когда такие технологии используются вне правового поля, поэтому обучение этому компоненту является обязательным", — сказала Динара Щеглова.

Она также отметила, что все AI-агенты разрабатываются и обучаются на инфраструктуре самих университетов, что позволяет соблюдать стандарты информационной безопасности.

По данным министерства, разрабатываемые AI-агенты не работают с персональными данными и не предполагают их обработку, что снижает риски утечек и обеспечивает контроль со стороны вузов.