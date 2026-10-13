Студентов эвакуировали после пожара в общежитии Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске произошёл пожар в комнате студенческого общежития на улице 30-й Гвардейской дивизии. Возгорание ликвидировали на площади 16 квадратных метров, сообщили в МЧС. Пожар произошёл на девятом этаже здания. Администрация общежития организовала эвакуацию жильцов.

Прибывшие пожарные расчёты ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять электроприборы без присмотра. При обнаружении возгорания следует звонить по номеру 112.