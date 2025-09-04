В Таразе студент оказался в центре финансового скандала и по решению суда должен вернуть крупную сумму — более 2 миллионов тенге, полученных в результате мошеннической схемы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Таразского городского суда, гражданка подала иск после того, как на её имя неизвестные оформили онлайн-кредит. Деньги — свыше 2 миллионов тенге — были выведены без её согласия на чужие счета. В ходе расследования выяснилось, что финансы поступили на счет студента Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Ответчик заявил, что открыл банковские счета через мобильное приложение по просьбе некоего "Жаксылыка". По его версии, телефон был взломан, и он якобы не знал о поступлении средств. Однако суд выяснил, что студент сам зарегистрировался в системе банка и оформил пять виртуальных карт. Его объяснения о неведении признали несостоятельными.

Суд установил, что между сторонами не было договорных обязательств, а полученные деньги не принадлежали ответчику. В итоге суд пришёл к выводу о наличии признаков неосновательного обогащения.

Иск был удовлетворён частично: студент обязан вернуть сумму в размере более 1,9 миллиона тенге, а также покрыть судебные расходы на 210 тысяч тенге. Решение вступило в законную силу.