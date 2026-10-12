Студенты Astana IT University разработали ИИ-платформу для выявления заболеваний сердца

На выставке проектов AI-SANA студенты Astana IT University представили CardioScan — платформу на основе искусственного интеллекта для анализа электрокардиограмм (ЭКГ). Разработка призвана помочь выявлять возможные патологии сердечно-сосудистой системы.

Система объединяет портативный ЭКГ-прибор и мобильное приложение, которое отображает сердечный сигнал, проводит предварительный анализ и формирует отчет для врача. Также предусмотрена возможность загружать фотографии готовых ЭКГ для анализа.

«Мы разработали систему для выявления сердечных патологий. С помощью нашего устройства снимается ЭКГ, после чего данные передаются в модель искусственного интеллекта, обученную на 33 тысячах изображений и ЭКГ. Она анализирует полученную информацию и помогает определить возможные признаки сердечных заболеваний, в том числе на ранних стадиях», – рассказал студент первого курса Артем Пинигин.

По словам разработчика, проект получил поддержку Северо-Казахстанского кардиоцентра. Сейчас команда продолжает работу над платформой на базе Astana IT University, где ей предоставляют инфраструктуру и необходимые ресурсы для развития проекта.

В дальнейшем разработчики планируют расширить сотрудничество с клиниками и собрать дополнительные данные для совершенствования модели. Это позволит увеличить число выявляемых патологий и повысить точность анализа.