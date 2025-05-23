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Студенты и волонтеры очистили берега гребного канала в Астане

Сегодня, 11:20
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Акимат Астаны Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: Акимат Астаны

В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в столичном районе Байконыр более 100 студентов и участников молодёжного крыла "Жастар Рухы" провели массовый субботник, передаёт BAQ.KZ.

Участники экоакции убрали территорию вдоль гребного канала по улице Пушкина. Они очистили береговую линию от мусора и сухостоя. В субботнике приняли участие волонтёры, студенты и представители общественных организаций.

В рамках мероприятия подвели итоги конкурса по сбору пластиковых бутылок, в котором участвовали десятки студентов. Главный приз получила Диляра Искакова. Ещё 20 активистам вручили сертификаты на посещение сети кафе в знак признания их вклада в экологическую инициативу.

"Это не просто уборка — это проявление осознанной гражданской позиции. Мы верим, что такие мероприятия помогают формировать ответственное поколение и прокладывают путь к чистому и зелёному будущему Казахстана", — отметили организаторы.

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