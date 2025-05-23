Студенты и волонтеры очистили берега гребного канала в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в столичном районе Байконыр более 100 студентов и участников молодёжного крыла "Жастар Рухы" провели массовый субботник, передаёт BAQ.KZ.
Участники экоакции убрали территорию вдоль гребного канала по улице Пушкина. Они очистили береговую линию от мусора и сухостоя. В субботнике приняли участие волонтёры, студенты и представители общественных организаций.
В рамках мероприятия подвели итоги конкурса по сбору пластиковых бутылок, в котором участвовали десятки студентов. Главный приз получила Диляра Искакова. Ещё 20 активистам вручили сертификаты на посещение сети кафе в знак признания их вклада в экологическую инициативу.
"Это не просто уборка — это проявление осознанной гражданской позиции. Мы верим, что такие мероприятия помогают формировать ответственное поколение и прокладывают путь к чистому и зелёному будущему Казахстана", — отметили организаторы.
Самое читаемое
- Ушел из жизни казахстанский журналист Диас Ахметшарип
- Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
- "Сидя в лодке на суше": блогер показал, как высохло Аральское море
- Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане
- Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат