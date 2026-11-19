Студенты из Алматы создали виртуальный гараж для обучения автомехаников
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Разобрать двигатель, изучить коробку передач и найти неисправность автомобиля теперь можно в виртуальной среде. Двое студентов алматинского колледжа разработали образовательную платформу с искусственным интеллектом, которая помогает будущим автомеханикам осваивать профессию без риска повредить настоящее оборудование.
Авторами проекта AUTO.AI стали второкурсники Алматинского многопрофильного колледжа Султан Жуматаев и Никита Шеенко. При разработке они задействовали инструменты искусственного интеллекта.
Главная особенность платформы получила название «Орбитальный гараж». В виртуальной среде учащиеся могут разбирать двигатель и коробку передач, наблюдать за работой механизмов, проверять автомобильные системы и учиться определять причины неисправностей.
Платформа объединяет трехмерные модели, интерактивные задания и тесты. Учебная программа пока состоит из шести коротких уроков, которые помогают разобраться в технических процессах на наглядных примерах.
Разработку студентов курировала мастер производственного обучения Сауле Китуева.
Сейчас платформу, доступную на казахском и русском языках, внедряют в учебный процесс колледжа. В дальнейшем авторы намерены расширить программу, добавив новые уроки и материалы.
Разработка появилась на фоне государственной политики по развитию рабочих профессий. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа технического и профессионального образования, а в колледжах страны все активнее осваивают цифровые технологии.
Проект алматинских студентов показывает, как будущие специалисты могут самостоятельно создавать учебные инструменты для своей профессии.
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