Разобрать двигатель, изучить коробку передач и найти неисправность автомобиля теперь можно в виртуальной среде. Двое студентов алматинского колледжа разработали образовательную платформу с искусственным интеллектом, которая помогает будущим автомеханикам осваивать профессию без риска повредить настоящее оборудование.

Авторами проекта AUTO.AI стали второкурсники Алматинского многопрофильного колледжа Султан Жуматаев и Никита Шеенко. При разработке они задействовали инструменты искусственного интеллекта.

Главная особенность платформы получила название «Орбитальный гараж». В виртуальной среде учащиеся могут разбирать двигатель и коробку передач, наблюдать за работой механизмов, проверять автомобильные системы и учиться определять причины неисправностей.

Платформа объединяет трехмерные модели, интерактивные задания и тесты. Учебная программа пока состоит из шести коротких уроков, которые помогают разобраться в технических процессах на наглядных примерах.

Разработку студентов курировала мастер производственного обучения Сауле Китуева.

Сейчас платформу, доступную на казахском и русском языках, внедряют в учебный процесс колледжа. В дальнейшем авторы намерены расширить программу, добавив новые уроки и материалы.

Разработка появилась на фоне государственной политики по развитию рабочих профессий. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа технического и профессионального образования, а в колледжах страны все активнее осваивают цифровые технологии.

Проект алматинских студентов показывает, как будущие специалисты могут самостоятельно создавать учебные инструменты для своей профессии.