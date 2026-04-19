Студенты из Костаная разработали гоночный болид

В течение двух лет студенты Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы под руководством преподавателей разработали и собрали гоночный автомобиль – болид в Центре передовых технологий машиностроения. Проект был полностью реализован на базе университета: от разработки идеи и проектирования модели до изготовления и сборки всех деталей, передает BAQ.KZ.

В торжественной презентации болида приняли участие представители предприятий автомобильной отрасли. Следует отметить, что Костанайский регион является одним из ключевых центров автомобильной промышленности Казахстана, где успешно осуществляется сборка автомобилей ряда известных брендов.

По словам ректора университета Сеитбека Куанышбаева, данный проект стал важным шагом в интеграции образования и промышленности.

«Идея проекта возникла в начале 2023 года. Для формирования полноценного отечественного бренда в Костанае необходимо начинать со студенческих инициатив. Наша ключевая задача – подготовка квалифицированных специалистов для машиностроительной отрасли. Уже в процессе обучения студенты должны на практике понимать, как устроен и функционирует автомобиль», – отметил ректор.

Разработанный болид является одним из первых в Казахстане автомобилей такого уровня, полностью созданных силами студентов и преподавателей. Каждая деталь предварительно разрабатывалась в цифровом формате и проходила компьютерные испытания. Только после успешных симуляций изготавливался окончательный вариант.

Проект стал результатом совместной работы университета и партнерских организаций. Партнеры оказали поддержку в обработке деталей на станках и приобретении импортных комплектующих. Одноместный гоночный болид способен разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды. Его технические возможности продемонстрировали студенты факультета машиностроения, энергетики и информационных технологий.

Как сообщил руководитель Центра передовых технологий машиностроения Валерий Сисин, уже этой осенью студенты планируют принять участие в международном инженерном соревновании «Формула-студент».