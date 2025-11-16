Студенты Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева завоевали бронзовую медаль на международном чемпионате профессионального мастерства World Vocational College Skills Competition 2025, прошедшем в г. Тяньцзинь (КНР), передаёт BAQ.KZ.

World Vocational College Skills является одним из крупнейших мировых событий в сфере подготовки технических кадров. В нынешнем году соревнования стали рекордными по масштабу: участие приняли 8 956 команд и более 33 тысяч участников из 76 стран.

Казахстан в компетенции "Электромобили" представляли студенты мастерской "Лу Бань". Участники успешно прошли все этапы соревнований, включая первичный отбор и финал, демонстрируя высокий уровень инженерной подготовки. По итогам чемпионата казахстанская команда была удостоена бронзовой медали. Полученный результат отражает динамику развития технического образования в стране, расширение международного сотрудничества и эффективность реализуемых проектов по трансферу технологий и образовательных методик.

Мастерская "Лу Бань" создана при поддержке Министерства науки и высшего образования РК совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом. Совместные образовательные площадки, международные программы подготовки и проекты академического сотрудничества играют важную роль в развитии кадрового потенциала, обеспечивая доступ к современному оборудованию и технологиям, а также создавая условия для выхода казахстанских студентов на международный уровень.

Достижение студентов является важным результатом для всей системы технического образования Казахстана и подтверждает успешную интеграцию страны в глобальную образовательную среду.