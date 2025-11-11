В Петропавловске в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" в Колледже сферы обслуживания прошла яркая и увлекательная экологическая квест-игра "Эко-батырлар", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат СКО.

Мероприятие, организованное Молодёжным ресурсным центром города, собрало около 150 студентов, волонтёров и активную молодежь, решивших посвятить день экологии, чистоте и ответственному отношению к окружающему миру.

С самого начала игры участники погрузились в атмосферу дружеского соревнования и командного духа. Молодёжь разделилась на команды и прошла несколько тематических станций, где демонстрировала знания в экологической викторине, сортировала бытовые отходы, создавала мини-плакаты и придумывала слоганы о чистоте и сохранении природы. Не обошлось и без спортивных конкурсов, где команды проверяли ловкость, скорость и слаженность, ведь забота о планете напрямую связана с активным образом жизни.

"Мы хотим показать, что экология — это не скучно, а очень интересно. Когда участвуешь в игре, лучше понимаешь, как много зависит от каждого человека", — поделилась студентка колледжа Айгуль Касенова.

Экологическая квест-игра стала частью программы "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства, направленной на улучшение экологической ситуации в стране, развитие культуры чистоты и повышение ответственности граждан перед природой. Руководитель Молодёжного ресурсного центра Петропавловска Дамир Абдин отметил, что такие мероприятия формируют у молодежи экологическое мышление: "Каждый участник сегодня стал настоящим эко-батыром — защитником природы".

Специалист отдела экологического регулирования Владислав Орлов подчеркнул, что подобные инициативы имеют долгосрочный эффект: "Когда молодые люди осознают важность своего вклада, они начинают действовать по-другому — сортируют отходы, экономят воду, участвуют в субботниках".

После завершения всех этапов жюри подвело итоги. Победители и самые активные участники получили почётные грамоты и памятные призы, а зрители — заряд вдохновения и желание внести свой вклад в сохранение чистоты родного города. "Мы не просто играли — мы учились быть ответственными. Теперь точно не будем проходить мимо мусора на улице", — отметила одна из участниц.

Квест-игра "Эко-батырлар" стала примером объединения молодёжи ради общей цели — сохранения природы и развития экологического сознания. Программа "Таза Қазақстан" продолжает вдохновлять жителей региона на конкретные действия: от уборки территорий до внедрения экологических привычек в повседневную жизнь.