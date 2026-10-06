Студенты QyzPU создали 20 проектов на основе ИИ

Студенты Казахского национального женского педагогического университета разработали 20 проектов на основе искусственного интеллекта. Среди них помощник для общежития, сервисы для подготовки к ЕНТ, финансовой грамотности, безопасности женщин и выбора профессии.

Пять разработок представили на выставке AI-SANA в рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

Один из проектов получил название Dorm Helper. Это чат-ассистент, встроенный в систему управления общежитиями QyzPU. Он отвечает на вопросы о проживании и помогает разобраться с сервисом на казахском, русском и английском языках.

Среди других разработок есть iHelpDesk для университетских услуг, цифровой аватар Avatar QyzPU, проекты Aqyl AI и Zerde AI для подготовки школьников к ЕНТ.

Студенты создали IncluLearn AI для инклюзивного образования, StepCash AI для финансовой грамотности, AruSafe AI в сфере безопасности женщин и NavIQ для профориентации.

Всего обучение по направлению искусственного интеллекта в QyzPU охватило 11 547 студентов, то есть всех обучающихся университета. Из них 2 036 человек прошли шестикредитную дисциплину «Основы искусственного интеллекта», еще 9 511 завершили сертифицированные онлайн-курсы.

Проекты создавались в рамках третьего этапа программы AI-SANA, которую реализуют при поддержке Министерства науки и высшего образования.