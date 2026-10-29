Стулья летели, депутаты дрались: заседание парламента Армении превратилось в массовую драку

Заседание парламента Армении 29 октября превратилось в массовую драку с брошенными стульями, разбитым носом и вызовом скорой помощи. Депутаты правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Сильная Армения» выясняли отношения прямо в зале заседаний, а затем продолжили в коридорах. Премьер-министр Никол Пашинян возложил вину на оппозицию и публично поддержал однопартийцев, сообщает NEWS.am.

Конфликт произошел во время обсуждения кандидатуры члена Аудиторской палаты. Все началось с выступления депутата правящей партии Тарона Чахояна, который резко высказался о семье лидера оппозиционной фракции Нарека Карапетяна.

Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. В какой-то момент вице-спикер Национального собрания Ваагн Алексанян схватил стул и бросил его в сторону оппозиционных депутатов.

На этом парламентские страсти не закончились. В ход, по словам участников конфликта, пошли бутылки и другие предметы.

Кровь, порванная одежда и скорая помощь

После столкновения у депутата от «Сильной Армении» Андраника Геворкяна пошла кровь из носа. У его коллеги Рубена Мхитаряна оказалась порвана одежда.

К зданию парламента прибыла машина скорой помощи.

Председательствовавший Рубен Рубинян несколько минут не прерывал заседание, несмотря на происходившее в зале. Позже он объявил перерыв и вызвал сотрудников службы безопасности.

Но даже перерыв не помог сразу успокоить депутатов. Выяснение отношений продолжилось в парламентских коридорах, где звучала нецензурная брань.

«Столом или чем-то еще, это было правильно»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после драки не стал осуждать действия депутатов правящей партии.

«Всю ответственность перекладываю на оппозицию, приветствую действия депутатов от партии „Гражданский договор“ и выражаю им поддержку», – заявил он журналистам.

Отвечая на вопрос о применении предметов во время потасовки, премьер сказал:

«Столом или чем-то ещё — это было соразмерно и правильно».

Пашинян добавил, что осуждает насилие, но поддерживает действия фракции «Гражданский договор». По его версии, оппозиционеры вели себя вызывающе и сами спровоцировали конфликт.

«Если снова нападут, снова получат сдачи»

Секретарь правящей фракции Володя Акопян тоже не стал отступать от позиции однопартийцев.

Он обвинил оппозицию в постоянных попытках срывать выступления депутатов и заявил, что представители власти не обязаны терпеть физические нападения.

«А когда бьют нас, потом получают сдачи», – сказал Акопян.

Журналисты напомнили ему о видеозаписи, на которой вице-спикер Ваагн Алексанян бросает стул в другого депутата.

Акопян ответил, что это была реакция на нападение. По его словам, если оппозиционеры вновь попытаются ударить представителей правящей партии, те снова дадут отпор.

«Лежачего не бьют»

У оппозиции своя версия произошедшего.

Депутат Вагинак Варданов заявил, что представители власти намеренно довели ситуацию до столкновения.

По его словам, Ваагн Алексанян бросил стул, а депутат Айк Конджорян вместо попытки успокоить коллег стал активным участником конфликта.

Варданов утверждает, что Андраника Геворкяна продолжали бить даже после того, как он оказался на полу.

«Тот факт, что били лежачим, не свидетельствует о мужском поступке», – заявил депутат.

Он добавил, что сам во время основной драки находился за пределами зала заседаний.

Лидер «Сильной Армении» Нарек Карапетян тоже отверг обвинения в адрес оппозиции.

«Всем понятно, кто провокатор», – сказал он журналистам.

На вопрос о заявлениях, будто Карапетян первым попытался ударить Чахояна, оппозиционер ответил, что не собирается сейчас обсуждать подробности.

По его словам, подобные происшествия случаются в парламентах разных стран, но особенно досадно, что драку наблюдали граждане.

«Почему не объявили перерыв?»

Депутат Месроп Манукян обвинил в случившемся руководство Национального собрания.

По его мнению, председательствовавший должен был немедленно остановить заседание и вызвать охрану, когда обстановка начала накаляться.

«Председатель Национального собрания не объявил перерыв, значит, он не на своем месте. Возникает вопрос: почему председатель Национального собрания, исходя из занимаемой должности, не объявил перерыв? И второй вопрос: почему он сам не вызвал службу безопасности?» – заявил Манукян.

Он утверждает, что во время столкновения пострадало государственное имущество, а одним из первых бутылки и стулья начал бросать представитель правящей партии Ваагн Алексанян.

«Естественно, с нашей стороны последовала такая же реакция», – признал депутат.

Манукян считает случившееся спланированной провокацией и призвал изучить видеозаписи драки, продолжавшейся, по его словам, около десяти минут.

После драки депутаты продолжили обвинять друг друга

Когда заседание возобновилось, Рубен Рубинян возложил ответственность на Нарека Карапетяна.

«Вы сами несете непосредственную ответственность за произошедшее с вами. Именно вы начали все это, вмешавшись в выступление депутата», – заявил он.

Рубинян сообщил, что получил сведения о возможном нападении помощников оппозиционных депутатов на представителей правящей партии в коридоре.

Но подтвердить эти обвинения он пока не смог.

«Я не утверждаю, что это действительно произошло. Мне еще предстоит проверить информацию», – подчеркнул председательствовавший.

Он поручил провести проверку и предупредил, что, если сведения подтвердятся, причастным помощникам запретят входить в парламент.

Пока стороны обвиняют друг друга в провокациях, факт массовой драки, брошенные стулья, пострадавшие депутаты и вызов скорой помощи уже стали частью парламентского заседания 29 октября.