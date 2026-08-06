Ступень ракеты SpaceX врезалась в Луну

Верхняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX столкнулась с Луной. Удар пришелся на район кратеров Эйнштейна и Белла, передает BAQ.KZ.

Факт столкновения подтвердила Европейская южная обсерватория в Чили. Телескоп Very Large Telescope зафиксировал в плюме спектральные линии натрия и лития, которые держались от 5 до 10 минут после удара.

По словам медиа-менеджера ESO Барбары Феррейры, натрий, вероятно, происходит из лунного грунта, а литий может быть с самой ракеты.

Что осталось на поверхности

По расчетам NASA, удар должен образовать кратер шириной около 18 метров и глубиной около 3,7 метра, выбросив наружу пыль и породу.

Опасности для Земли столкновение не представляло. Более того, в NASA приводят сравнение: метеороид с такой же энергией попадает в Луну примерно раз в шесть дней, то есть лунная поверхность постоянно поглощает удары той же силы.

У Луны нет атмосферы, которая замедляла бы падающие объекты, поэтому метеороиды бьют по ней ежедневно. Столкновения с рукотворными объектами случаются гораздо реже.

Как ступень оказалась на пути к Луне

Ракету запустили 15 января 2025 года. Она успешно доставила на Луну посадочный модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace в рамках программы NASA по доставке коммерческих грузов на Луну.

Первая ступень вернулась на Землю, а верхняя осталась в космосе. Солнечная активность и гравитационные силы привели к ее незапланированному возвращению к Луне, говорится в сообщении NASA.

Траекторию первыми вычислили независимые астрономы по общедоступным данным. Позже Центр изучения околоземных объектов NASA подтвердил стопроцентную вероятность столкновения.

Снимки появятся не сразу

Невооруженным глазом с Земли удар увидеть было нельзя. Наблюдения вели наземные телескопы Офиса метеороидной среды NASA, но погода и условия освещенности осложняли задачу.

Место падения попытаются снять аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter и прибор ShadowCam на борту южнокорейского лунного орбитального аппарата. Получение снимков зависит от освещенности, положения аппаратов на орбите и может занять несколько дней.

Мусор или норма

Хотя в этом случае падение было незапланированным, в NASA отмечают, что захоронение верхних ступеней на лунной поверхности - технически принятый и безопасный метод. Иногда это единственный практичный вариант для миссий на низкой лунной орбите.

Многие операторы выбирают контролируемое столкновение сознательно, поскольку оно дает предсказуемый и отслеживаемый результат.

При этом событие вновь привлекло внимание к проблеме космического мусора. По оценкам Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится более 46 тысяч объектов общей массой около 17 тысяч тонн.