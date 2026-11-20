Сильная засуха в Карагандинской области привела к снижению урожайности зерновых и картофеля. При этом государственные субсидии, льготный лизинг техники и современные технологии помогают аграриям развивать производство. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту BAQ.KZ на полях III Форума работников сельского хозяйства рассказал Герой Труда Казахстана, директор ТОО «Шахтерское» Георгий Прокоп.

Засуха сократила урожай

Предприятие Георгия Прокопа занимается выращиванием зерновых, масличных культур и картофеля. Под зерновые и масличные отведено около восьми тысяч гектаров, ещё 750 гектаров занимают картофельные поля. На предприятии работают 210 человек.

По словам агрария, нынешний сезон оказался непростым из-за сильной засухи.

«В этом году наша Карагандинская область попала в зону влияния очень жесточайшей засухи. Но тем не менее мы получили 8,5 центнера зерновых с гектара и 342 центнера картофеля с гектара», – рассказал Прокоп.

Он отметил, что урожайность зерновых оказалась примерно в два раза ниже прошлогодней, а картофеля – на четверть.

Несмотря на сложные погодные условия, предприятие продолжает обеспечивать продукцией внутренний рынок и экспортировать зерно. По словам Прокопа, около 70% выращенного картофеля поставляется в Астану. Значительная часть зерна направляется на мельницы Караганды, остальное – на экспорт в Узбекистан.

«Мы получаем много видов субсидий»

Отдельно аграрий остановился на государственной поддержке сельского хозяйства. По его словам, ежегодный форум с участием Президента Касым-Жомарта Токаева позволяет подвести итоги сезона и определить дальнейшие задачи отрасли.

«Он каждый год проводит эти форумы, на которых подводятся итоги работы. Кроме этого, ставятся конкретные задачи на развитие сельского хозяйства на будущий год», – отметил Прокоп.

Особую роль в развитии аграрного сектора, по его мнению, играют финансовые инструменты поддержки.

«Мы благодарны нашему Главе государства за столь большое внимание, которое он оказывает. Надо сказать, всё это подкрепляется и финансово. Мы получаем очень много видов субсидий, которые очень нам помогают в развитии наших хозяйств, в целом – в развитии всего сельского хозяйства», – подчеркнул он.

«Сегодня аграрии работают на обновлённой технике»

Георгий Прокоп также отметил результаты обновления сельскохозяйственной техники. По озвученным им данным, в этом году показатель обновления машинно-тракторного парка достиг 7%, а в следующем году планируется увеличить его до 8%.

«Это большой показатель. На следующий год планируется уже выйти на 8% обновления. Это стандарт, будем говорить, мировой стандарт», – заявил аграрий.

По его словам, важным инструментом модернизации стал льготный лизинг, позволяющий приобретать технику на длительный срок по сниженной процентной ставке.

«Если мы раньше работали устаревшей техникой, то сегодня практически все работники села работают уже на обновлённой технике», – отметил Прокоп.

Искусственный интеллект уже работает на полях

Современные технологии, по словам руководителя хозяйства, давно стали частью повседневной работы аграриев. В ТОО «Шахтерское» около десяти лет применяют элементы точного земледелия, в том числе при выращивании картофеля.

«Очень много элементов искусственного интеллекта используем. И давно уже, без некоторых мы практически не можем дальше двигаться. Если точное земледелие взять, особенно на выращивании картофеля, мы без этого не можем работать», – рассказал он.

Прокоп подчеркнул, что механизаторы освоили новые технологии и активно применяют их в работе.

«Лет 10 тому назад мы начали это, внедрили, и наши механизаторы об этом хорошо знают и пользуются им. Без него они не могут работать», – добавил аграрий.

«Молодёжь идёт туда, где созданы условия»

Ещё одной важной темой стало развитие сельских территорий. По мнению Прокопа, молодые специалисты готовы оставаться в сёлах, если там есть комфортные условия для жизни и работы.

«Там, где руководители создают комфортные условия для проживания людей, в том числе молодёжи, туда молодёжь идёт», – отметил он.

Аграрий положительно оценил реализацию государственных программ развития села.

«Сейчас много программ по развитию села, и они осуществляются не на бумаге, а на деле. Мы это видим каждый день, каждый год», – подчеркнул Прокоп.

Он также рассказал, что населённые пункты его района участвуют в программе «Ауыл – Ел бесігі», благодаря которой развивается сельская инфраструктура.

Особенно высоко руководитель хозяйства оценил знания молодого поколения, в частности в сфере искусственного интеллекта.

«Молодое поколение более продвинутое. Я немножко им завидую, потому что у меня не такой богатый багаж знаний, как у них, особенно в вопросах искусственного интеллекта. Они немного вперёд ушли. Это радует, что у них есть такие знания», – поделился он.

По мнению Прокопа, именно молодые специалисты и современные технологии будут определять дальнейшее развитие сельского хозяйства.

«Это говорит о том, что у нас впереди большое будущее. И для села, и для государства», – заключил Георгий Прокоп.

Напомним, 20 ноября во Дворце Независимости в Астане стартовал III Форум работников сельского хозяйства. Мероприятие проводится третий год подряд и объединяет аграриев из разных регионов Казахстана. В центре внимания – итоги сельскохозяйственного сезона, государственная поддержка фермеров, развитие сельских территорий и модернизация агропромышленного комплекса.