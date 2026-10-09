Суд Актау обязал компанию выплатить 7 млн тенге травмированному электромонтеру
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Житель Актау добился через суд компенсации морального вреда после тяжелой травмы, полученной на рабочем месте. Работодатель был признан полностью виновным в несчастном случае. Как сообщили в суде №2 города Актау, мужчина Е. работал электромонтером линейных сооружений электросвязи 6-го разряда в АО «К».
17 июня 2021 года во время исполнения трудовых обязанностей он упал с высоты и получил тяжкие телесные повреждения. Расследование территориального департамента Комитета государственной инспекции труда признало несчастный случай связанным с производством. Вину работодателя установили в полном объеме.
Мужчина обратился в суд и потребовал взыскать 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и еще 1 979 001 тенге утраченного заработка из-за потери трудоспособности. Суд частично удовлетворил иск. С учетом состояния здоровья мужчины и характера причиненного ему морального вреда с АО «К» взыскали 7 млн тенге компенсации морального вреда.
В остальной части иска отказали. Кроме того, с компании взыскали 2 162 тенге государственной пошлины в доход государства.
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