Департамент Агентство по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана завершил расследование в отношении ТОО "Центр информационных технологий "Даму", передает BAQ.KZ

По итогам проверки установлен факт применения монопольно высоких цен на услуги по предоставлению доступа к комплексной медицинской информационной системе DAMUMED, а также на ее техническое сопровождение.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астана в отношении товарищества наложен административный штраф в размере 286 млн тенге.

В настоящее время штраф оплачен в полном объеме, что завершило рассмотрение дела в установленном порядке.