286 млн тенге штрафа выплатил Damumed в Астане
DAMUMED оказался в центре антимонопольного расследования.
Сегодня, 16:35
50Фото: sud.gov.kz
Департамент Агентство по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана завершил расследование в отношении ТОО "Центр информационных технологий "Даму", передает BAQ.KZ
По итогам проверки установлен факт применения монопольно высоких цен на услуги по предоставлению доступа к комплексной медицинской информационной системе DAMUMED, а также на ее техническое сопровождение.
Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астана в отношении товарищества наложен административный штраф в размере 286 млн тенге.
В настоящее время штраф оплачен в полном объеме, что завершило рассмотрение дела в установленном порядке.
