Суд действует в интересах справедливого правосудия: дело Улданы Мырзуан возвращено прокурору

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны направил прокурору уголовное дело в отношении обвиняемой Сауле Жубаниязовой по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан для решения вопроса о его объединении с другим уголовным делом. Об этом на судебном заседании сообщила судья Меруерт Абаева, передает BAQ.KZ.

На предварительном слушании, состоявшемся 1 октября 2026 года, суд рассмотрел ходатайство Нурсултана Орынбекова, адвоката матери погибшей Салимы Ешенкуловой-Омаровой. Он просил объединить дело в отношении Жубаниязовой с уголовным делом в отношении застройщика и других лиц.

Согласно постановлению суда, уголовное дело в отношении Сауле Жубаниязовой, обвиняемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан, направлено прокурору для решения вопроса об объединении с другим уголовным делом.

При этом суд оставил без изменения меру пресечения в отношении обвиняемой. Она по-прежнему находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судья Меруерт Абаева разъяснила, что постановление может быть обжаловано в течение 15 суток со дня его оглашения в судебную коллегию по уголовным делам суда Астаны через Межрайонный суд по уголовным делам столицы. В этот же срок прокурор вправе внести ходатайство о принесении протеста на постановление.

Напомним, 8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение кирпичной облицовки фасада жилого дома, в результате которого пострадали пять человек. Среди них была фельдшер Улдана Мырзуан, которая прибыла на место происшествия в составе бригады скорой помощи.