Высший антикоррупционный суд Украины избрал главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен, передает BAQ.KZ со ссылкой на украинские интернет-издания.

На нее также наденут электронный браслет и запретят покидать Киевскую область. украинское интернет-издание "Страна".

Суд также обязал Тимошенко сдать загранпаспорт и запретил ей общаться с несколькими десятками народных депутатов.

14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами "о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".