Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Высший антикоррупционный суд Украины избрал главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен, передает BAQ.KZ со ссылкой на украинские интернет-издания.
На нее также наденут электронный браслет и запретят покидать Киевскую область. украинское интернет-издание "Страна".
Суд также обязал Тимошенко сдать загранпаспорт и запретил ей общаться с несколькими десятками народных депутатов.
14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами "о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".
Самое читаемое
- Присвоившая 6,5 млрд тенге казахстанка экстрадирована из Грузии
- Обман через интернет обошелся жителю СКО в 3,5 млн тенге
- Стало известно почему Дональд Трамп отложил военный удар по Ирану
- В Казахстане предлагают пересмотреть проверку водителей на опьянение
- "Сохраняйте спокойствие" - ДП Шымкента про фейки о готовящихся нападениях на школьников