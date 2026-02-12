Суд наказал алматинца за систематическое преследование бывшей супруги

Сегодня, 15:11
pixabay.com
Сегодня, 15:11
98
Фото: pixabay.com

В Алматы суд вынес один из первых приговоров по статье "Сталкинг", передает BAQ.KZ. 

Мужчина, после прекращения семейных отношений, систематически преследовал бывшую супругу: отслеживал её передвижения, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение вопреки её воле, направлял угрозы и создавал конфликтные ситуации на работе и в общественных местах.

Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и административное наказание за его нарушение, противоправное поведение продолжалось. В результате потерпевшая находилась в состоянии постоянного страха, была вынуждена несколько раз менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил 100 часов обязательных общественных работ, а также взыскал обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим.

"Сталкинг — это не бытовой конфликт и не личные разногласия. Это уголовно наказуемое деяние, которое напрямую посягает на безопасность человека, его право на спокойную жизнь и неприкосновенность частной сферы. Данный приговор — один из первых в практике применения новой нормы. Он наглядно показывает: систематическое преследование, угрозы, психологическое давление и игнорирование защитных предписаний неизбежно приводят к уголовной ответственности", — отметил начальник управления дознания ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

