В Алматы суд вынес один из первых приговоров по статье "Сталкинг", передает BAQ.KZ.

Мужчина, после прекращения семейных отношений, систематически преследовал бывшую супругу: отслеживал её передвижения, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение вопреки её воле, направлял угрозы и создавал конфликтные ситуации на работе и в общественных местах.

Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и административное наказание за его нарушение, противоправное поведение продолжалось. В результате потерпевшая находилась в состоянии постоянного страха, была вынуждена несколько раз менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил 100 часов обязательных общественных работ, а также взыскал обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим.