Суд наказал алматинца за систематическое преследование бывшей супруги
В Алматы суд вынес один из первых приговоров по статье "Сталкинг", передает BAQ.KZ.
Мужчина, после прекращения семейных отношений, систематически преследовал бывшую супругу: отслеживал её передвижения, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение вопреки её воле, направлял угрозы и создавал конфликтные ситуации на работе и в общественных местах.
Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и административное наказание за его нарушение, противоправное поведение продолжалось. В результате потерпевшая находилась в состоянии постоянного страха, была вынуждена несколько раз менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой.
По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил 100 часов обязательных общественных работ, а также взыскал обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим.
"Сталкинг — это не бытовой конфликт и не личные разногласия. Это уголовно наказуемое деяние, которое напрямую посягает на безопасность человека, его право на спокойную жизнь и неприкосновенность частной сферы. Данный приговор — один из первых в практике применения новой нормы. Он наглядно показывает: систематическое преследование, угрозы, психологическое давление и игнорирование защитных предписаний неизбежно приводят к уголовной ответственности", — отметил начальник управления дознания ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.
