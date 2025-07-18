Суд не смягчил приговор банде, похитившей мужчину ради 10 млн тенге
Их жертва лишилась машин, мотоцикла и "айфонов": приговор вымогателям устоял в апелляции.
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Апелляционная коллегия Костанайского областного суда оставила без изменений приговор, вынесенный Рудненским городским судом в отношении пятерых местных жителей, передает BAQ.KZ. Их признали виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц с применением насилия и угроз, с целью получения имущества в крупном размере (п. 2 ч. 3 ст. 194 УК РК).
По материалам дела, в июне 2024 года осуждённые — Л., Д., М., Г. и ещё один фигурант — узнали в интернете, что житель Рудного якобы причастен к торговле наркотиками. С целью наживы они вывезли мужчину за город и, угрожая убийством, потребовали у него 10 миллионов тенге. Не добившись денег, они силой заставили потерпевшего передать им два авто, мотоцикл и снегоход — на общую сумму свыше 11,8 млн тенге. Позже, когда выяснилось, что один из автомобилей оформлен на другого гражданина, двое из осуждённых вынудили уже его — под предлогом "старых обид" — купить и передать им пять iPhone на 3,4 млн тенге.
Суд первой инстанции признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Д., Д. и М. — по 5 лет лишения свободы каждому, Л. и Г. — по пять лет и шесть месяцев лишения свободы каждому в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с учетом неоднократности совершения уголовных правонарушений, - сообщили в суде.
Апелляция осуждённых, где они просили заменить наказание на более мягкое, была отклонена: суд посчитал преступление тяжким, а их действия — организованными и агрессивными.
Приговор вступил в законную силу.
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