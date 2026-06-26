Суд обязал Минюст США рассекретить часть «файлов Эпштейна»

Федеральный суд США обязал Министерство юстиции до 2 июля опубликовать без цензуры часть материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна либо представить суду объяснение, почему эти документы до сих пор остаются засекреченными. Решение вынес окружной судья Эммет Салливан по иску независимой журналистки Кэти Фан. Она обвинила Минюст и исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша в необоснованном сокрытии информации, касающейся расследования.

Суд встал на сторону журналистки. Салливан указал, что администрация президента Дональда Трампа нарушила требования «Закона о прозрачности файлов Эпштейна», принятого Конгрессом в ноябре 2025 года. Документ обязывает Минюст раскрыть все незасекреченные материалы по делу, разрешая редактировать их лишь для защиты жертв, действующих расследований и интересов национальной безопасности. Согласно постановлению суда, Минюсту предстоит рассекретить ряд документов, включая протоколы допроса женщины, обвинявшей Дональда Трампа в сексуальном насилии.

Ранее ведомство публиковало лишь отчеты о допросах, но не их полные стенограммы. Сам Трамп неоднократно отвергал все обвинения. Кроме того, суд потребовал раскрыть имена отправителей и получателей некоторых электронных писем, а также предполагаемых сообщников Эпштейна, упомянутых в предварительном обвинительном заключении. Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и спустя месяц был найден мертвым в камере следственного изолятора на Манхэттене. Его смерть была официально признана самоубийством.

После принятия закона о прозрачности Минюст США уже несколько раз публиковал материалы по делу. В декабре 2025 года была обнародована первая часть документов, а в январе 2026 года ведомство раскрыло более трех миллионов страниц материалов, около двух тысяч видеозаписей и 180 тысяч изображений. Ранее опубликованные документы уже выявили связи Эпштейна с рядом известных лиц. В частности, в материалах фигурировал британский принц Эндрю, а банк JPMorgan выплатил 290 млн долларов в рамках мирового соглашения с жертвами, признав, что на протяжении многих лет обслуживал Эпштейна как клиента.

По данным Минюста США, следствие идентифицировало более 1200 предполагаемых жертв.