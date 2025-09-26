В Актау суд обязал местного жителя выплатить почти 900 тысяч тенге задолженности по алиментам своему несовершеннолетнему ребёнку, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области, ещё в 2019 году решением суда с мужчины были взысканы алименты в размере четверти дохода ежемесячно. Однако с октября 2024 года выплаты прекращены.

Частный судебный исполнитель установил, что должник работает в акционерном обществе и за три месяца получил свыше 3,3 миллиона тенге дохода. При этом задолженность составила более 846 тысяч тенге.

Суд признал постановление судебного исполнителя законным и подтвердил долг. Решение вступило в законную силу.