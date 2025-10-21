Специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области признал незаконным постановление акима района, по которому 382 гектара земли крестьянского хозяйства были изъяты и переданы в пользование Лесхоза, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, земельный участок площадью 707 га был предоставлен истцу в 2006 году для ведения сельского хозяйства и полностью оплачен. В 2007 году постановлением акима 382 га были переданы в постоянное пользование Учреждению по охране лесов и животного мира, хотя перевод земель государственного лесного фонда в другую категорию может осуществляться исключительно Правительством РК.

Суд пришел к выводу, что действия акима выходят за пределы его компетенции, признал постановление незаконным и обязал акима района отменить все юридические последствия, вытекающие из него.

Таким образом, крестьянское хозяйство восстановило свои права на участок земли, а судебное решение стало примером того, как закон может остановить неправомерные действия местных властей.