17 декабря 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда рассмотрела апелляции осуждённых и их адвокатов по делу о взрыве на шахте Костенко, который произошёл ранее и унёс жизни 46 горняков, а также причинил травмы 26 работникам шахты, передаёт BAQ.KZ.

Обвиняемыми выступали директор шахты, его заместители, главный инженер, начальники участков и другие ответственные лица. Следствие установило, что они нарушили требования техники безопасности при ведении горных работ, что повлекло гибель и травмы работников.

Ранее приговором суда района Әлихан Бөкейхан от 15 августа 2025 года подсудимые были признаны виновными: М. получил 8 лет лишения свободы, Е., Г., К. — по 7 лет, Г. — 6 лет 6 месяцев, Ф., К., П. — по 6 лет, Ш. и Г. — по 5 лет. Также им запрещено занимать руководящие должности в горнодобывающей промышленности на 3 года.

Судебная коллегия пересмотрела дело в апелляции, но приговор первой инстанции оставила без изменений.